Un nuovo conept sempre a strisce, ma stavolta orizzontali, quasi un unicum, una prima volta assoluta nella storia della Juventus, per cui è stata svelata la nuova seconda maglia per la stagione 2023-24.



Il bianco è il colore dominante, con i loghi e le 3 stripes di Adidas in nero, ma lungo il busto campeggiano strisce rosa e grigie alternate a quelle bianche e "disegnate" con una trama che deve ricordare le Alpi Pennine e in particolare il Monte Rosa, simbolo del territorio piemontese.



Ecco nella nostra maglia alcuni dettagli della nuova divisa svelata da Footyheadlines.