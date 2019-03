Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato al canale JTV: le sue dichiarazioni.



50 PRESENZE IN BIANCONERO - "Raggiunte contro il Napoli? Non lo sapevo, ma è stata una partita importante per il campionato e per come è andata. Non è stata una gara bellissima da vedere per i nostri tifosi, ma l'importante è aver vinto: adesso abbiamo un piede e mezzo sullo scudetto".



PIU' FORTI - "Ci si sente più forti a giocare nella Juve? Sì, è anche la forza dei ragazzi che mi aiuta: giocando con giocatori di questa qualità divento più forte anche io. Ogni tanto riesco ad aiutarli anche io con interventi importanti e sono contento, perché abbiamo un gruppo meraviglioso che merita tanto". RIGORI - "Due parati contro Milan e Valencia? E sono arrivato a un centimetro da parare quello a Napoli. Stavo scherzando con il nostro preparatore Claudio Filippi che a Napoli per tre volte ci sono arrivato vicino, il palo di Zielinski quindi mi hanno rubato tre miracoli e invece sono stati due pali e una palla fuori. Io studio tanto i rigori e quindi mi sento tanto preparato sul campo, quando devo parare i rigori. Per me che sono portiere i rigori sbagliati sono rigori parati quindi siamo a 3 su 5. È una buona media".



JUVE-ATLETICO - "Siamo pronti e consapevoli del fatto che dobbiamo dare molto di più di quello che abbiamo dimostrato nelle ultime gare anche quelle vinte. Perché vincere e ribaltare questa partita non è facile anzi è molto difficile ma noi possiamo farlo e ci crediamo. Però dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto nelle ultime partite".