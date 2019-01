Effetto Cristiano Ronaldo, la Juventus continua a puntare in alto sul mercato: dopo l'arrivo del portoghese, il sogno nel cassetto per la prossima estate è Kylian Mbappé, ma per sostenere il colpo servirà un sacrificio importante. Un nome su tutti, quello di Paulo Dybala, che ha già richieste importanti da tutta europa. Secondo Tuttosport infatti, Bayern Monaco, PSG e Manchester City hanno già presentato richiesta ai dirigenti bianconeri, che però hanno ignorato ogni proposta.



C'E' IL PREZZO - Per ora, perché l'addio della Joya in estate è tutt'altro che escluso: a fine stagione Dybala avrà una valutazione a bilancio intorno ai 17 milioni di euro, una sua cessione quindi garantirebbe alla Vecchia Signora una plusvalenza da urlo. Quale il prezzo giusto per convincere la Juve? Un'offerta da oltre 100 milioni di euro è la condizione minima per sedersi al tavolo con i bianconeri: le pretendenti sono avvisate.