IL TABELLINO

. Il vecchio allievo Juric ha fatto un favore al maestro Gasperini che ora è -3 dal quarto posto dei bianconeri però con due partite da recuperare,. Risultato, occasioni, gioco, grinta, quasi tutto è stato pari, ma le dimensioni delle due squadre sono diverse, per questo il punto deve far sorridere di più il Torino, capace di riacciuffare la Juve dopo averla rincorsa per quasi 45 minuti.. Invece, poco spettacolo, pochi spunti tecnici, tantoché il momento più significativo di questo derby è rappresentato dall’assist di Brekalo per il pareggio di Belotti.- E’ partito meglio il Torino, creando le prime occasioni. Sulla terza è stata decisiva la punta del piede di, avrebbe serenamente accompagnato in porta. Per 10' il Toro ha giocato con personalità. Però, dopo quei 10 minuti in cui ha assistito alle giocate dei granata, la Juve si è svegliata. Poteva segnare in contropiede con Rabiot e subito dopo,Parabola micidiale sul secondo palo del colombiano, il miglior specialista della Serie A dai tiri dalla bandierina, e stacco incredibile dell’olandese che ha sormontato Vlahovic e Vojvoda. E’ rimasta un’ombra sull’uscita sbagliata (come tempo) di Milinkovic-Savic. Il derby è proseguito in equilibrio per tutto il primo tempo, come testimoniava il dato dei tiri: 5 a 5.- Saltato anchedurante il riscaldamento, e già indisponibili Bonucci e Chiellini, oltre a Chiesa e Bernardeschi, Allegri non ha pensato a mettere De Sciglio al centro, in quel ruolo ha inventato, con Luca Pellegrini terzino a sinistra. Per applicazione e attenzione, il brasiliano ha retto bene l’urto con Belotti nel primo tempo: sul gol, invece, lascerà le sue tracce...E se per Morata questa continua corsa indietro non è una novità, faceva un certo effetto vedere Dybala inseguire Rodriguez.- Juric, come al solito, non ha avuto paura di consegnare ai suoi giocatori l’incarico di una marcatura diretta. Al 45', duello quasi pari con una leggera preferenza per il torinista, preferenza assai più netta. Per Bremer, 100a presenza in granata da migliore in campo. Nel primo tempo ai granata è mancato il guizzo del suo antico bomber Belotti, che non si è mai arreso alla fatica, ma non ha mai inciso. Bastava aspettare...- Il Toro ha iniziato il secondo tempo come il primo, attaccando e mettendo un po’ in difficoltà la difesa bianconera che, evidentemente stava convincendo Allegri. Szczesny ha deviato in angolo un sinistro piazzato di Mandragora qualche minuto prima di un sinistro (a lato) con cui. In panchina, l’argentino si è messo la borsa del ghiaccio sul flessore della gamba sinistra. Vedremo. Al suo posto è entrato un centrocampista, McKennie. Morata si è spostato a sinistra.- Paradossalmente, appena la Juve si è coperta di più ha preso il gol del pareggio.. La Juventus ha stentato a riprendere l’iniziativa. Il Toro ha attaccato ancora, pur senza portare pericoli dalle parti di Szczesny. In 5 minuti, dal 29' al 34', Allegri e Juric hanno cambiato le loro squadre: Kean e Arthur per Vlahovic (alla prima scadente prestazione in bianconero) e Locatelli da una parte, Pjaca, Sanabria e Ansaldi al posto di Brekalo, dello stremato (ma ritrovato) Belotti e di Singo. Nel finale, la Juve ha occupato la metà campo del Toro, ma anche in questo caso senza costruire vere occasioni.Marcatori: pt 13' De Ligt (J); st 17' Belotti (T).Assist: pt 13' Cuadrado (J); st 17' Brekalo (T).Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro, Pellegrini (1' st De Sciglio); Zakaria, Locatelli (29' st Arthur), Rabiot; Dybala (8' st McKennie), Vlahovic (29' st Kean), Morata. A disp. Pinsoglio, Perin, Kaio Jorge, Aké. All. Allegri.Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (44' st Buongiorno), Rodriguez; Singo (34' st Ansaldi), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo (29' st Pjaca); Belotti (34' st Sanabria). A disp. Berisha, Izzo, Zima, Seck, Ricci, Aina, Pellegri, Linetty. All. Juric.Arbitro: Massa di Imperia.V.A.R.: Mazzoleni di Bergamo.Ammoniti: st 28' Cuadrado (J), 36' Lukic (T), 45' Mandragora (T).