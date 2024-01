Come cambia la Juve con Djalo

L'ultimo acquisto della Juventus è. Classe 2000, è arrivato a titolo definitivo dal Lille per 3,6 milioni di euro di parte fissa più 2,6 milioni di bonus; il difensore portoghese ha firmato fino a giugno 2026 ed è pronto a rilanciarsi con Massimiliano Allegri. La Juve ha superato la concorrenza dell'Inter che era stato il primo club ad avvicinarsi al giocatore, il piano dei nerazzurri era prenderlo a zero alla scadenza del contratto ma Djalo voleva andare via subito così ha chiuso l'affare con la Juve.- Ma come cambia la squadra con l'inserimento di Djalo? L'allenatore confermerà la difesa a tre, Bremer e Danilo sono i due intoccabili dei quali Max non può fare a meno. Insostituibili. Come braccetto di sinistra Gatti si è fatto largo a suon di prestazioni positive prendendo il posto ad Alex Sandro bloccato anche da problemi fisici., può alternarsi con Gatti o prendere il posto di Bremer al centro del reparto quando il brasiliano sarà indisponibile.- Quest'anno Djalo non è mai sceso in campo perché. La Juve però è tranquilla sulle sue condizioni fisiche: prima di affondare il colpo, i bianconeri si sono inormati sul recupero dal brutto infortunio e hanno avuto delle garanzie che l'hanno convinti a puntare sul giocatore passato anche dalle giovanili del Milan.