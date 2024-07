. Danielelascerà lain questa sessione di mercato, dato che: la novità delle ultime ore è che l'ex Empoli è però molto, sia da alcuniche da una squadra di, che giocherà la prossima Champions League da protagonista.Il sondaggio è arrivatoche da tempoin vista del ritorno nella massima competizione europea. Inoltre potrebbe rientrare ancheAncheci sta provando, ma non c'è fin qui l’accordo sulle cifre, mentr, in attesa di una risposta.

- Rugani sta valutando e decidendo in merito al proprio futuro:, anche visto che in Arabia Saudita il mercato è chiuso. Se dovesse accettare l’, dovrebbe restarci per almeno un paio di anni: andando via prima, i soldi si dimezzerebbero perché ci sarebbero da pagare moltissime tasse.