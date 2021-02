Ora è ufficiale, Sami Khedira è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Lo annuncia il club tedesco tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito.



I DETTAGLI - Il tedesco firma un contratto di due anni e mezzo subordinato al numero di presenze. Contestualmente, Khedira ha risolto il contratto che lo avrebbe legato alla Juventus fino al prossimo 30 giugno. Il risparmio dei bianconeri è così di 6 milioni di euro lordi. ​



LE PAROLE - Queste le parole del giocatore: "L'Hertha ha fatto di tutto per aiutarmi e mi offre l'opportunità di tornare in Bundesliga. Ne sono grato e sinceramente non vedo l'ora che arrivi il momento di essere in campo con questa maglia. Mi sento molto bene fisicamente e vorrei aiutare la squadra con l'esperienza che ho acquisito negli ultimi anni e portare l'Hertha a un maggiore successo sportivo".



PARLA IL DS - Queste, invece, le dichiarazioni di Arne Friedrich, ds dell'Hertha: "Con Sami Khedira troviamo un top player che negli ultimi anni è stato sotto contratto con i migliori club europei e che ci aiuterà immediatamente con la sua esperienza dalle sue partite in Champions League, Serie A, Liga e anche con la nazionale ai Mondiali ed Europei. Conosco le sue qualità di leadership e sono quindi molto felice che ora lo abbiamo sotto contratto con l'Hertha".