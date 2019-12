Attraverso il report dell'allenamento odierno pubblicato sul sito ufficiale la Juventus ha confermato che perderà per infortunio il centrocampista tedesco Sami Khedira. Il giocatore si sottoporrà ad un intervento di pulizia del ginocchio sinistro in Germania.



Il report completo:

A causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato negli ultimi giorni, Sami Khedira domani sarà sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica che sarà eseguito dal professor Ulrich Boenisch ad Augsburg in Germania.