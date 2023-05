Di seguito il bollettino medico emesso dallasulle condizioni fisiche di: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo".. Questo infortunio probabilmente mette fine in anticipo a una stagione da dimenticare per il classe 1993 francese, infortunatosi a luglio del 2022 a un ginocchio e costretto poi a saltare i Mondiali a causa di una scellerata gestione delle cure, con la scelta, in un primo momento, di non operarsi, per poi arrendersi all'evidenza della necessità di un intervento chirurgico. Poi, a partire da gennaio, una lenta e faticosa ripresa, costellata da infortuni muscolari.