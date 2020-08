Adesso è ufficiale: Westnè un nuovo giocatore della. A confermarlo è arrivato il comunicato del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennieInoltre, l’accordo prevede:a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021;a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti.Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva,pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".- Storia particolare quella di McKennie, primo americano della Juventus (ma non della Serie A, qui tutti gli altri): il centrocampista americano QUI la storia del nuovo acquisto della Juve). E' stato uno dei primi sportivi a schierarsi contro l'assassinio di George Floyd da parte di un agente di polizia a Minneapolis, indossando una fascia speciale nella gara contro il Werder Brema. Ora è sbarcato a Torino e ha iniziato la sua nuova avventura bianconera: la Juve scopre McKennie, un soldato per Pirlo.