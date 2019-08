Dopo l'ufficialità del trasferimento di Joao Cancelo al Manchster City, ora arriva anche quella di Danilo alla Juventus. Lo comunica lo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Si chiama Danilo Luiz Da Silva, noto più semplicemente come Danilo. Il difensore brasiliano, classe 1991, è un nuovo giocatore della Juventus, a cui approda dal Manchester City.



Di seguito il comunicato.



ACCORDI CON IL MANCHESTER CITY



Torino, 7 agosto 2019 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato con la società Manchester City Football Club i seguenti accordi:



acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Danilo Luiz da Silva a fronte di un corrispettivo di € 37 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024;

cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore João Pedro Cavaco Cancelo a fronte di un corrispettivo di € 65 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 28,6 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori."