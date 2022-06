Nel centrocampo della Juventus c'è un solo giocatore sicuro di rimanere:e per la dirigenza, che su di lui ha investito quasi 40 milioni tra prestito, riscatto ed eventuali bonus. La Juve del futuro gira intorno a Manuel, ma gli altri giocatori a disposizione dell'allenatore in mezzo al campo sono tutti considerati sacrificabili. O già inseriti nella lista delle cessioni.: il primo potrebbe rientrare in qualche scambio, piace all'Arsenal col quale si sta parlando del difensore Gabriel Magalhanes. Sul gallese invece pesa l'ingaggio da 7 milioni di euro: il giocatore è rientrato dal prestito ai Rangers che non l'hanno riscattato, al momento nessun club ha fatto passi concreti e on è escluso che si possa arrivare a una risoluzione del contratto.Gli altri sacrificabili. Per il centrocampista francese la Juve chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro, gli agenti del giocatore si stanno muovendo in cerca di proposte che possono arrivare dalla Premier ma non solo: il giocatore è da mesi nella lista del Newcastle e si sono fatti avanti anche Chelsea e Manchester United, ma da qualche settimana mamma Veronique sta portando avanti i contatti con il Psg, suo ex club. Occhio anche a McKennie, giocatore sul quale i bianconeri vorrebbero puntare dopo l'infortunio ma che potrebbe essere anche inserito in qualche scambio; e al momento è quello con più mercato.- In entrata la Juve insiste super il quale anche l'avvocato Rafaela Pimenta ha aperto nei giorni scorsi a un ritorno a Torino. Gli occhi di Allegri sono puntati su(2003),(2001) e(2001), tre giovani pronti a mettersi in vetrina: il primo ha già preso confidenza con i grandi e dovrebbe essere confermato, Rovella verrà valutato da Allegri e Fagioli, dopo l'esperienza positiva alla Cremonese, dovrebbe rinnovare e rimanere a Torino.