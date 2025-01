Juvemania: fischi, rabbia, contestazioni. Ma il bilancio non è importante, è l'unica cosa che conta

Redazione Calciomercato

Crederci. E illudersi. Come un ciclo continuo, che non si spezza, neanche stavolta. La chiamano "banter era" per un motivo, ed è facile intuire di cosa si tratti, come lo si viva, le frizioni che crea e l'impossibilità di controllare mille variabili e tutte impazzite.Ecco, prima di chiederselo, c'è da dirselo: così non va proprio da nessuna parte. I fischi dello Stadium ieri sera erano più forti, quasi più tetri e dunque più profondi. Erano il frutto di anni di delusioni raccolte in un momento, si rivolgevano al progetto per un attimo e poi si proiettavano concretamente nei confronti della società.Ognuno sembra avere la ricetta della felicità bianconera,

Naturalmente, così non è. E non lo sarà mai.E che hanno portato al crollo, non totale ma comunque effettivo, con le ultime due sconfitte diventate più cocenti di quello che in una normale stagione potrebbero essere. Era un sentimento che ribolliva, questo è chiaro.

La distanza oggi è pure tra la squadra e Thiago Motta, e forse inizia a intravedersi anche tra l'allenatore e il dirigente che l'ha voluto a tutti i costi.Si è fermato pure Kalulu. E il sostituto di Bremer non è ancora arrivato.Si lavora tutto il tempo, tutti i giorni, in ogni momento e in ogni contesto.D'improvviso, arriva poi un ragionamento talmente surreale da sembrare l'unica verità possibile:

La Champions resta l'unico anello di congiunzione tra il vero ed enorme obiettivo - il pareggio di bilancio - e il campo, che dovrà tenere la Juve su per mille ragioni. E che può trascinare Motta giù, perché a quel punto avrà fallito davvero. Poi, per tutto il resto, una considerazione che può racchiudere tutto: vendere Cambiaso a 70 milioni sarebbe come vincere lo scudetto, in questo momento. Per loro, naturalmente.