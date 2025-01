Juventus, fischi impietosi: ecco la colonna sonora dello Stadium per il progetto di Giuntoli e Thiago Motta

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Cambia poco, in fondo: playoff erano previsti e playoff sono. Ma alla fine (“fino alla fine” era lo slogan degli anni migliori…). Infatti gioca Locatelli difensore centrale perché Kalulu si fa male e - soprattutto - perché la coppia Motta&Giuntoli ha regalato Rugani, svenduto Hujisen e intempestivamente cacciato Danilo. E da ottobre attende di rimpiazzare Bremer…Pagelle per la cronaca sui singoli, mentre Douglas Luiz è riconoscibilissimo: inguardabile come sempre quest’anno, e senza motivo in campo per 90 minuti. Conceicao e Yildiz appena sufficienti, Mbangula e Vlahovic frastornati anche se volenterosi. I subentrati nella ripresa si adeguano all’ opacità generale, anche se Nico Gonzalez qualcosa combina.Alla fine,, cui chiacchiere e giustificazioni non fanno più argine. Il progetto di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.