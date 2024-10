Juvemania: in un mondo di Fabiani, siate Giuntoli. Gli errori alla fine si compensano, ma allo Stadium urlano tutti

Redazione Calciomercato

Le verità assolute sono diventate verità relative. E hanno colpito pure qualcosa di molto oggettivo, come la verità. Incredibile allo Stadium, ma non parliamo di un gesto tecnico. Semmai dell'atteggiamento diavuto ieri sera allo Stadium, il quale - pur specificando che no, mica ce l'aveva con la- è stato a tratti persino. Dita alzate. Rabbia sfogata. Confusione sulle situazioni. Tipo: quel "pugno in faccia" raccontato in tv, dov'è che l'avrebbe visto? E va bene che il colpo di Douglas, rivedendolo alla lente macroscopica del Var, andava probabilmente sanzionato, però il discorso venuto fuori dalla pancia dello stadio torinese

C'è un altro tema, per il quale l'atteggiamento dici offre un assist degno del mancino di. E' la seconda volta, a stretto giro, che un dirigente avversario alza la voce all'. Si fa sentire forte e chiaro. Saranno le luci della ribalta che offre un sabato sera torinese? O sarà che si sfruttano i solitiper mascherare le proprie mancanze?Che poi, ecco, mancanze proprio non si sono viste nella Lazio.Ce l'aveva quasi fatta, la squadra di Baroni. Ma aveva calcolato tutto tranne l'incalcolabile: il calcio è fatto di episodi, eFerro o piuma. L'ennesimo rilancio di Gila è diventato ferro.

Le parole, poi, si giudicano francamente da sole:Non fa bene all'ambiente, non fa bene alla Serie A. Alleggerisce forse il cuore del direttore, che vorrebbe tanto trovare due pesi e due misure, ma riscontra soltanto un grado elevato d'incompetenza. Però generale.Poi, ecco, se proprio volessimo: la manata di? Il giallo ache fa pure meno su? L'ammonizione a, costretto a rincorrere e ad atterrare l'avversario dopo un recupero scaturito da un fallo non visto? C'est la vie. E sono pure gli arbitri. Ma finché non si normalizza tutto questo, non si progredirà praticamente mai.

poi però i punti sfortuna li prende comunque la Juventus. Vedicon il. Vedi gli orrori Champions di. Vedi un inizio che ha fischiato spesso a senso unico.Si rimane in silenzio.