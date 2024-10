Inter, i diffidati in vista della sfida alla Juventus

AFP via Getty Images

Un big match, prima di un big match. Dopo aver affrontato la– la gara è in programma nella serata di domenica 20 ottobre –se la vedrà poi con la. La squadra diha battuto laa fatica ma ha confermato le buone sensazioni di questo inizio di stagione nel quale subisce pochissimo e si è dimostrata una potenziale rivale per lo Scudetto.vuole la rosa al completo per il derby d’Italia di domenica 27 ottobre e per questo motivo spera che non ci siano brutte sorprese nella gara dell’Olimpico contro la formazione di Juric.nessuno dunque, in caso di ammonizione, rischierebbe di saltare la sfida a Vlahovic e compagni.