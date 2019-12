La formazione bianconera a trazione anteriore, con il tridente delle meraviglie schierato dall'inizio, funziona e si aggiudica anche la difficile sfida di Marassi contro la Sampdoria dell’ex Ranieri, reduce dalla recente vittoria nel derby della lanterna contro il Genoa. Anche stavolta, come già successo contro l’Udinese allo Stadium,regalano tre preziosissimi punti alla formazione bianconera che vola temporaneamente- Il giocatore più decisivo dell’intera sfida è stato però indubbiamente Alex Sandro che in meno di 45 minuti è riuscito a fare e disfare con una semplicità quasi innaturale.che l’elevazione sovrannaturale del fenomeno portoghese ha tramutato nel bellissimo goal che ha deciso la sfida. A completare la giornata piena di emozioni del brasiliano, come ribadito da Sarri in conferenza.- La convincente (anche se per alcuni tratti sofferta) vittoria della Juventus contro la Sampdoria, che segue quella contro l’Udinese, consente ai bianconeri di presentarsi nel migliore dei modi al primo vero bivio della stagione: la finale diche solo dieci giorni fa ha battuto con merito la Vecchia Signora infliggendole la prima e unica sconfitta della stagione. La sfida con i biancocelesti è sicuramente il test più attendibile che ci si potesse aspettare in questo momento per verificare la tenuta della nuova Juve con il tridente anche contro squadre di livello. Starà ovviamente a Sarri capire (e decidere) in questi pochi giorni se la “sua” squadra è già pronta per affrontare test così probanti con il nuovo assetto tattico (noi diciamo si) oppure se valutare un approccio più pavido alla partita ben consapevole che, come già scritto nel corso della rubrica precedente , qualsiasi risultato negativo che arriverà d’ora in avanti rinunciando volontariamente all'utilizzo del tridente dall’inizio per motivi tattici sarà sub iudice da parte degli addetti ai lavori (e non solo) ed esporrà il nuovo allenatore bianconero a critica certa, facendolo finire sul banco degli imputati come principale protagonista in negativo.