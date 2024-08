Juvemania: senza squadra, con tanti ragazzi e solo la sua idea. Il cammino di Thiago è già fenomenale

Redazione Calciomercato

Non ha sciolto il sangue, ma un po' di giocatori sì. Eccolo, il miracolo diMotta. Più profano, ma non meno apprezzato. Quello per cui larischia - felicemente - di trovarsi il tutto esaurito ad ogni partita, per tutti gli eventi, pure quando il caldo lascerà il posto al vento freddo che oltrepassa le Alpi.Ci saranno i sogni a cullare i desideri, a scaldare una piazza certamente resiliente, ma mai stata paziente. Che ha messo in dubbio tutto e il contrario di quel tutto, in meno di novanta giorni di calciomercato in cui l'idea di Giuntoli è stata svelata pezzo dopo pezzo.

Un puzzle che mostra i volti nuovi e li mischia ai vecchi, specialmente alla crescita di questi ultimi:è irradiato dall'idea di, il sole attorno al quale si muove praticamente l'ecosistema Juventus. Ma si potrebbe parlare della responsabilità affidata a. Della crescita dinella difesa a quattro. Di come, d'un tratto,siano diventati giocatori di Serie A.Cosa può fare, un concetto?E quanto è vero e quanto è invece la finzione di un momento positivo?Sono domandeda inizio ciclo, ma oggi i tifosi juventini non hanno però nemmeno voglia di porsele.Tant'è che la scia lasciata da Verona è praticamente la stessa percepita post Como: se si rigiocasse tra qualche minuto, ci sarebbe comunquedi vedere i ragazzi di Thiago all'opera. Sindrome da cotta estiva - quando non vedi l'ora di rivederla - sommata alla sindrome da inizio primavera: l'inverno è alle spalle, e davanti hai una stagione di possibilità. Già approcciata come meglio non si poteva.

"Sono tutti giocatori forti", dice chiaramente Thiago, che non accetta altre versioni oltre al ragionamento partorito dalla sua testa. Ma lo erano pure nella passata stagione, e lo erano soprattutto nella seconda partita, reduci da un 3-0 a Udine pronto a raccontarci di una. A Torino, esattamente un anno fa, arrivò il suo Bologna: per ottanta minuti, i rossoblù erano diventati i blaugrana. Palleggio, raddoppi, possesso, pressing asfissiante appena si perdeva palla: sembrava il. La masterlclass mottiana forse convinse definitivamente Giuntoli a imboccare il cammino di (San)Thiago. Che di sicuro ha cambiato il corso delle cose, più concretamente quello della carriera dell'allenatore.

La verità è che con Motta, e in appena 14 giorni,, cioè quel paragone costante con il passato glorioso che generava, in serie, scuse pronte all'uso, squadra non all'altezza, ambizioni più facili per non sentirsi in difetto.. Non c'è nemmeno il desiderio di tornare quelli di un tempo, perché troppo diverso è ciò che si è oggi. E sul cammino di (San)Thiago,E' una trasformazione su un letto di concetti. E' mettere l'idea davanti al resto. Ed è una rivoluzione, specialmente a Torino, dove per anni si era detto che ilfosse l'àncora nella tempesta e nella bufera, la vela gonfia quando spingeva il vento dei risultati.

Thiago ha piegato le frasi fatte sule le ha trasformate in tavola d'argilla. Non se ne discosta, perché sarebbe impossibile farlo, ma le sta modellando secondo la sua idea di calcio. Senza grossi proclami. Senza cercare i meriti.Semplicemente, ha la forza di quello in cui crede e lo mette al servizio di calciatori pronti. Chiudendo con una frase che sintetizza un mondo in poche parole: "Non è fortuna. E' lavoro".