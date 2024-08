Juve, Cabal: "Adattamento veloce grazie alla fiducia di Thiago Motta. Segreto? Corriamo tutti e siamo una famiglia

Grande ex della sfida tra Verona e Juventus, vinta dai bianconeri per 3-0,è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida per analizzare il successo della squadra di Thiago Motta."È la fiducia che ci dà il mister, questo è importantissimo per questo adattamento in tutto ciò che la Juve. Sono felice di arrivare qui, di più per questa partita che era importantissima per me. Giocare con l'Hellas, la squadra che mi ha dato fiducia nel portarmi in Europa. Voglio il meglio per loro e lavorare per la partita contro la Roma"."Il segreto di questa squadra è che tutti corriamo dentro il campo, siamo una famiglia e chi sbaglia non si rimprovera, andiamo tutti"."Come ti ho detto prima, è la fiducia che lui vuole dare a tutti i giocatori, sia a chi ha esperienza e a chi non ne ha, questo è importante per me, che sono arrivati adesso, e per i giocatori giovani della Next Gen. Questo è importante".