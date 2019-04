Mamma mia!

Conte sul gesto di Mourinho ai tifosi della Juventus, dà una risposta che sa di futuro all’Inter:

“Il pubblico dovrebbe rispettare l’allenatore (...) Comunque lui ha fatto il Triplete e con quel gesto ha detto la verità”

L'ospitata dialla trasmissione E poi c'è Cattelan continua a far discutere. Prima il gioco delle carte , come indizio per scoprire la prossima squadra dell'ex ct della Nazionale. E poi c'è una frase su, un commento sul gesto rivolto dall'ex allenatore del Manchester United ai tifosi della, in occasione del confronto con i bianconeri nella fase a gironi di Champions League: ", però ci vuole rispetto, verso il pubblico, ma pure verso di lui. Ha vinto tanto e in quel gesto c’è tutto di Mourinho". Insomma, Juve e Inter,, si gioca fra questi colori.