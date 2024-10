Juventus, Motta vs Allegri-Conte-Sarri-Pirlo: dal 2011 solo tre volte peggio di quest'anno in campionato

Ladiha iniziato la stagione incon 18 punti nelle prime 10 giornate di campionato, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta, con un saldo di 17 gol segnati e 7 subiti. Con 18 punti, la Juventus è staccata di 7 punti dalla prima posizione della classifica, occupata dal Napoli di Antonio Conte.Al suo primo anno sulla panchina bianconera, sui tre previsti dal suo contratto,, in epoca recente, sulla panchina bianconera. Il paragone più immediato e frequente è quello con, ovviamente, ma l'operato del tecnico italo-brasiliano viene messo sulla bilancia anche rispetto all'andamento degli altri allenatori che si sono seduti sulla panchina della Juventus negli ultimi anni (oltre ad Allegri, parliamo di Antonio Conte, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo).

Scegliendo come(che è al contempo la prima giocata allo Stadium),di Serie A., dopo i 12 punti del 2015-16, i 15 punti del 2021-12 e i 16 punti del 2022-23. Ilè rappresentato invece dai 28 punti conquistati nel 2012-13 e 2018-19.

2024-25: Juventus 18 punti - All.: Motta2023-24: Juventus 23 punti - All.: Allegri2022-23: Juventus 16 punti - All.: Allegri2021-22: Juventus 15 punti - All.: Allegri2020-21: Juventus 20 punti - All.: Pirlo2019-20: Juventus 26 punti - All.: Sarri2018-19: Juventus 28 punti - All.: Allegri2017-18: Juventus 25 punti - All.: Allegri2016-17: Juventus 24 punti - All.: Allegri2015-16: Juventus 12 punti - All.: Allegri2014-15: Juventus 25 punti - All.: Allegri2013-14: Juventus 25 punti - All.: Conte2012-13: Juventus 28 punti - All.: Conte2011-12: Juventus 19 punti - All.: Conte