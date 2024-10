Udinese-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Sfida tra bianconeri nell'undicesima giornata di Serie A: al Bluenergy Stadium di Udine si affrontano l'di Kosta Runjaic e ladi Thiago Motta, entrambe protagoniste di prestazioni negative all'ultima uscita. I friulani hanno subito una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 in casa del Venezia, con tutti gol da fermo; i piemontesi invece hanno pareggiato 2-2 allo Stadium contro il Parma, con diverse critiche che si sono abbattute sulla fase difensiva e su Vlahovic, che ha sbagliato un'altra rete davanti alla porta. Motta deve assolutamente ottenere tre punti per non rischiare di perdere altro terreno nei confronti del Napoli capolista e dell'Inter, Runjaic ha iniziato benissimo ma l'ultima sconfitta pesa molto per l'occasione persa di staccare il Milan.

Partita: Udinese-Juventus

Data: sabato 2 novembre 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

: Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic.: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All,: Motta.

Senza lo squalificato Touré in difesa, Runjaic dovrebbe affidarsi a Kabasele e Giannetti ai lati di Bijol. Solito ballottaggio tra Kamara e Zemura a sinistra, mentre in avanti potrebbe rivedersi Thauvin dal primo minuto dopo i 10' finali disputati a Venezia. Thiago Motta, invece, potrebbe sempre sorprendere, ma è lecito aspettarsi il ritorno di Kalulu fra i titolari in difesa. Vlahovic unica alternativa davanti, Gonzalez ancora non rientra mentre Douglas Luiz al massimo per la panchina. Potrebbe rivedersi Koopmeiners dall'inizio.- La sfida fra Udinese e Juventus sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

- Udinese-Juventus sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.