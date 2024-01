Juventus, si complica il passaggio di Kean all'Atletico Madrid: il punto

Redazione CM

Affare in stand by. Si complica il trasferimento di Moise Kean dalla Juventus all'Atletico Madrid, nonostante l'accordo raggiunto dai due club sulla base di un prestito oneroso fino a giugno a 500 mila euro. Secondo quanto riporta Sky Sport alla base della brusca frenata ci sarebbero dei problemi fisici emersi durante le visite mediche. Kean ha saltato l'ultimo mese per un problema alla tibia. L'ultimo match ufficiale risale all'8 dicembre contro il Napoli. L'attaccante azzurro è in Spagna da due giorni: domenica sera era sulle tribune dei Civitas per assistere al successo dei colchoneros contro il Valencia, ieri ha sostenuto i test medici.



CAMBIANO LE CONDIZIONI? - Secondo quanto riporta Relevo l'affare non è ancora saltato. I due club sono al lavoro per ridiscutere i termini economici dell'affare.



Seguono aggiornamenti