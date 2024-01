Juventus-Bonaventura, contatto! Tutti i dettagli

Redazione CM

La Juventus vuole Giacomo Bonaventura. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.com nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra Giuntoli e l'entourage del centrocampista della Fiorentina, in scadenza a fine stagione. L'offerta sul tavolo è di un contratto di cinque mesi, fino a giugno, con rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League. L'operazione è complicata, perché Bonaventura, che ha indossato la maglia viola 144 volte con 20 gol e 20 assist, è molto legato a Firenze e alla sua tifoseria.



LA SITUAZIONE - La Juventus vuole chiudere l'arrivo di un centrocampista prima dell'1 febbraio alle 20, quando terminerà il mercato. Bonaventura è in cima alla lista di Allegri, a oggi sono poche le chance di riuscita. Negli ultimi giorni si è raffreddata la pista Bernardeschi, mentre Samardzic dell'Udinese è un obiettivo per giugno, considerando la richiesta della famiglia Pozzo, ovvero 25 milioni di euro. Senza la certezza di giocare l'Europa che conta la Juventus non vuole fare grossi investimenti a gennaio.