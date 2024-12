Juventus, Adani preoccupato: "Sto con Thiago Motta e le sue elaborazioni, ma se poi rimani insicuro e indeciso..."

ANSA

, l'ex difensore di Inter e Fiorentina fra le altre e oggi stimato opinionista tv oltre che leader del suo format Viva el Futbol, condotto insiemeha detto la sua sul momento dellae sulle idee di, da sempre sostenuta, ma che oggi continua ad essere incompleta."La cosa che ripete di più Thiago è “dobbiamo migliorare, per primo io”. C’è un errore, succede che tu guardi tutti in una zona in prossimità dell’area piccola e magari quello ti fa gol uno contro quattro perchè non lo vai a prendere. Quindi queste cose io non le conoscevo, nell’ultimo mese la Juve ce le sta mostrando".

"Mi sembra la Juve ha fatto gol da due calci piazzati, due palle che comunque cadono in area dove il Monza ha marcato inspiegabilmente al contrario. E’ una cosa che non si vede a questi livelli onestamente, la Juve ha vinto per quelle due giocate"."Ripeto io sono per questa preparazione, per queste rotazioni e l’elaborazione del gioco di Thiago Motta la trovo sempre evoluta, ma se oltre a quella cosa poi rimani insicuro, indeciso io mi prendo la cosa che dice di più che è “dobbiamo migliorare”.