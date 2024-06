Getty Images

"Juventus, Adzic ricorda Bellingham: diventerà un grande giocatore"

Redazione CM

15 minuti fa



Andrija Delibasic, direttore sportivo del Buducnost Podgorica, intervistato da Tuttojuve.com, saluta Vasilije Adzic, che si appresta a iniziare la sua avventura con la Juventus Next Gen: "È uno dei più grandi talenti del calcio montenegrino di sempre. Anche se è giovane, gioca già da 3 anni nei professionisti ed è un titolare della Nazionale Under 21. La speranza è di vederlo presto in quella maggiore. Spero che arrivi in ​​Serie A perché è un campionato molto impegnativo e difficile".



"Sono contento che un giocatore così giovane sia andato in un club così grande, segno che l'Fk Buducnost lavora molto bene nel settore giovanile. Quale giocatore odierno ricorda per caratteristiche? Per caratteristiche tecniche mi ricorda molto Bellingham e penso che diventerà un grande giocatore della Juventus, è solo questione di tempo", aggiunge Delibasic.