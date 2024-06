Getty

Juventus, nuova offerta per Rabiot: proposta la fascia di capitano

8 minuti fa



La Juventus è in pressing su Adrien Rabiot e sul suo entourage, rappresentato dalla mamma Veronique, per arrivare al rinnovo di contratto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Giuntoli ha messo sul piatto un contratto lungo, due anni più un terzo, che scatterebbe in automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. Sul tavolo anche lo stesso ingaggio attuale, circa 9 milioni di euro bonus compresi. E non solo: a Rabiot sarebbe stata prospettata anche la fascia di capitano nel post Danilo.



Le richieste di Rabiot, almeno a livello economico, sarebbero al momento superiori. La madre del giocatore vorrebbe infatti arrivare all'ingaggio più alto della rosa, com'era nell'ultima stagione. Il tema è però spinoso, perché il contratto di Dusan Vlahovic rappresenta un problema più che una prospettiva per la Juventus: è vero che il serbo potrebbe arrivare a guadagnare fino a 12 milioni di euro dalla prossima stagione, ma è un accordo che da tempo la Vecchia Signora sta cercando di rivedere al ribasso con l'obiettivo di renderlo in qualche modo sostenibile, vista la precisa politica economica in seno alla Juventus.