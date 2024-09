Juventus, Afena Gyan subito in prima squadra? Cosa dice il regolamento con l'Under 23

Ma nel caso in cui volesse, potrebbe farlo? Cosa dice il regolamento con il passaggio di giocatori fra prima e seconda squadra?

è un valore aggiunto, speriamo che ci duri un po’ di più e che non lo portino(ndr, sorridendo)". L'allenatore della, ci ha giocato un po' su con la possibilità cheprelevi il suo nuovo bomber dalla formazione di Serie C che, almeno per ora, non è neanche presa in considerazione.Per chiarire questa domanda bisogna andare a prendere il comunicato federale numero 283, intitolato: "Disposizioni sulla partecipazione al campionato serie C delle seconde squadre". In questo dispositivo è specificato infatti come si potranno completare i passaggi fra le due rose.

Inserire fino a 26 calciatori Soltanto 4 nati prima del 1° gennaio 2002 e tutti gli altri nati dopo il 31 dicembre 2001. Fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive (quindi non formati in Italia o provenienti dall'estero). I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra.

Nella compilazione delle distinte di gara una seconda squadra in Serie C potràDi fatto Afena Gyan, che ha soltanto 48 presenze tra Serie A (40) e Coppa Italia (8), tutte tra Roma prima e Cremonese poi, rientra appieno in tutte le regole per l'iscrizione al campionato di Serie C e, di conseguenza,