Juventus, ag. Papadopoulos: "Atalanta, concorrenza fortissima"

, procuratore di, parla a TuttoJuve.com del suo assistito, che è appena passato ufficialmente dal Genoa alla"Papadoupolos era un giocatore che la Juve già conosceva da diverso tempo, perché Claudio Chiellini era un suo estimatore e una delle due persone che lo aveva portato al Genoa, Michele Sbravati, ora lavora nel settore giovanile bianconero. Tutto nasce da un'intuizione dello stesso Chiellini, che lo voleva fortemente, avallata da mister Montero che ne era rimasto impressionato nel confronto in Primavera. C'è una grande stima nei confronti di Christos".

"Sì, la concorrenza fortissima era dell'Atalanta. La dirigenza dell'U23 orobica lo ha corteggiato fortemente per le qualità e i suoi numeri in campo, è normale che possa balzare all'occhio chi riesce a mettersi in luce. Poi l'esordio in Serie A contro il Milan ha ulteriormente ampliato la rete degli addetti ai lavori che lo seguiva. Ora è alla Juventus e sarà molto felice di iniziare questa nuova avventura".

"Perché questo sarà un anno molto importante per lui, ma in questo modo la Juventus avrà l'occasione di poterlo riscattare qualora dovesse ritenersi soddisfatta di quanto visto sul terreno di gioco"."E' un centrocampista/trequartista con grande vocazione offensiva, è molto strutturato fisicamente (188cm) con una grande personalità e una forte predisposizione al gol".