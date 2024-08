Quanto deve pagare la Juventus per il riscatto di Papadopoulos

La Juventus lavora sul doppio fronte prima squadra e NextGen, dalla quale anche Thiago Motta come Allegri ha dimostrato di pescare. E di farlo bene: nella prima partita di campionato contro il Como il nuovo allenatore bianconero ha lanciato titolare il classe 2004 belga Samuel Mbangula e il ragazzo tirato su dalla seconda squadra ha ringraziato segnando al debutto in Serie A.- I bianconeri hanno chiuso l'affare in. In questi mesi il giocatore sarà un osservato speciale di Thiago Motta che lo monitorerà da vicino, se dovesse convincere potrebbe fare lo stesso percorso di Mbangula e Savona - entrato nel finale della gara col Como - ed essere aggregato anche lui alla prima squadra.

- Papadopoulos è un trequartista di piede sinistro, ha una grande visione di gioco e spesso trova le imbeccate per mandare in porta i compagni., in questa stagione è andato in panchina sia nella prima di campionato contro l'Inter che nella gara di Coppa Italia con la Reggiana e nella scorsa stagione ha debuttato in Serie A entrando contro il Milan a San Siro al posto di Ekuban.