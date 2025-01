Juventus, l'agente di Vlahovic a Torino: mercato e rinnovo, tutti gli scenari

Tanto, tantissimo del futuro dellapasserà inevitabilmente da quelle che saranno le prossime mosse attorno ache Thiago Motta non sta avendo a disposizione da dopo la Supercoppa per un affaticamento alla coscia e che sta provando a rientrare in vista del big match contro il Milan in programma sabato alle 18, èche continuano a riecheggiare per lui anche per questa finestra di mercato eimportante impressa al di sopra. L'arrivo a Torino del suo agente Darko Ristic apre quindi a nuovi e importanti scenari.

- Da tempo si stava aspettando in casa Juventus che l'agente del giocatore, Darko Ristic si presentasse in città per potersi sedere attorno a un tavolo eIl super procuratore si è fatto attendere, ma la foto postata sui social, sorridente in un ristorante torinese insieme al centravanti bianconero, certifica che quel momento è finalmente arrivato.

Fino ad oggi l'ipotesi rinnovo è sempre stata quella preferibile dalla Juventus, ma respinta al mittente dal giocatore e dal suo entourage. Per i, l'impatto economico del numero 9 è fuori da ogni parametro sia per ilLa proposta di allungare per spalmare sia inaggio che ammortamento non ha mai trovato l'apertura dell'ex-Fiorentina che, di conseguenza può finire sul mercato.

L'obiettivo dellaè quello di risolvere il problema Vlahovic entro l'estate e, davanti ad una proposta economicamente valida, anche l'attuale finestra invernale potrebbe rappresentare un'occasione da non lasciarsi sfuggire. In questo senso il gradimento del(con cui Giuntoli ha appena chiuso il colpo Kolo Muani) per lui e i sondaggi(che ha perso a lungo Gabriel Jesus per la rottura del crociato) potrebbero segnare il punto di svolta tanto atteso. La presenza di Ristic potrebbe aprire a nuovi scenari, Vlahovic e la Juventus sono a un punto di svolta.