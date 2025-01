Juventus, Vlahovic si è allenato nel giorno di riposo concesso da Thiago Motta. Punta il Milan

Getty Images

Nonostante l'affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo sta tenendo fuori dalle scelte di Thiago Motta per la sua Juventus, con le gare contro Torino e Atalanta viste dalla tribuna, Dusan Vlahovic sta provando a forzare i tempi per rientrare ed essere a disposizione in vista della fondamentale sfida di campionato contro il Milan in programma sabato 18 gennaio alle 18.Durante il giorno di riposo concesso oggi da Thiago Motta alla squadra dopo appunta la trasferta di Bergamo che ha fruttato una delle migliori prestazioni stagionali della squadra, ma con un ennesimo pareggio rimediato per 1-1,ha riportato Sky,nella mattinata di oggi 15 gennaio alla Continassa.

I prossimi allenamenti saranno cruciali per valutare le sue condizioni e capire se Vlahovic potrà davvero tornare nell'elenco dei convocati per affrontare i rossoneri. Il suo recupero sarà fondamentale anche perché, salvo sorprese, il neo acquisto Kolo Muani avrà soltanto un allenamento nelle gambe e potrebbe non essere comunque a disposizione di