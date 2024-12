Juventus, ancora out i 9 indisponibili: si sono allenati tutti a parte, solo in due verso il recupero

AFP via Getty Images

Oggi lasi è ritrovata alla Continassa per riprendere i lavori in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà i bianconeri impegnati sabato alle 18 all'Allianz Stadium contro il Bologna, ma per Thiago Motta l'emergenza infortunati ancora non si placa.Tutti e 9 gli indisponibili per la trasferta di Lecce culminata con il risultato in rimonta per 1-1, si sono infatti allenati ancora a parte e non hanno preso parte alla seduta del gruppo. Si tratta dei lungodegentima anche di

I più vicini al rientro sono l'attaccante serbo Dusan, che in assenza di lesioni deve semplicemente gestire l'affaticamento muscolare, e Vasiljieche ha smaltito quasi del tutto la lesione muscolare alla coscia. Per tutti gli altri le sensazioni sono negative, anche per McKennie e Savona (anche per loro escluse lesioni e quindi potenzialmente recuperabili) che potrebbero essere rivalutati la prossima settimana.