AFP or licensors

Tre pareggi consecutivi a reti bianche dopo un avvio fatto di due vittorie consecutive. L’avvio di stagione delladiè ancora altalenante, ma con una costante, una difesa imperforabile con 0 gol subiti in 450 minuti. Ottava striscia migliore di tutti i tempi per porta imbattuta a inizio stagione, non così lontana dai 712 minuti del record assoluto stabilito dal Cagliari nel 1966. Per gli esperti di Snai, potrebbe essere proprio la Juve a cancellare questo record che dura da 58 anni, un’opzione offerta a 5,50 volte la posta, con i bianconeri che dovrebbero tenere la porta imbattuta per altri 263 minuti, entrando così nella storia della Serie A.