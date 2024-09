Juventus ancora senza sponsor di maglia: ve li ricordate tutti, dal primo fino a Jeep? Alcuni hanno fatto epoca

, ancora in alto mare, un incastro che la società bianconera non riesce proprio a sbrogliare e che da metà agosto ad oggi si può racchiudere dietro la frase “ci stiamo lavorando” che da Torino continuano a ribadire mascherando le perplessità e le difficoltà impreviste incontrate nel percorso.Ad oggi e in vista della prossima sfida in trasferta a Empoli in programma sabato 14 settembre a partire dalle ore 18, dato che non porta introiti commerciali, ma checon cui l'ente benefico collabora già da tanto tempo. Dalla prima giornata Save The Children è apparso sulle maglie in sostituzione di quello che doveva essere lo spazio dello sponsor ufficiale i cui accordi in realtà erano davvero stati trovati.

La Juventus, infatti, ha iniziato a lavorare sul nuovo sponsor di maglia già da metà dell'anno scorso quando, internamente a Exor, è arrivata la. Da allora la squadra marketing della società bianconera ha provato a chiudere accordi per cifre quanto più vicine possibili a quelle appena chiuse.In attesa di capire quale sarà il nuovo sponsor della Juventus, il primo anno in cui le scritte commerciali comparvero sulle maglie delle squadre di Serie A.