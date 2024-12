Getty Images

Juve, arriva Berardi? Cosa dicono le quote calciomercato Juventus

Il calciomercato è alle porte e la Juventus è pronta a chiudere qualche colpo in entrata per quanto riguarda il reparto difensivo visti i gravi infortuni di Bremer e Cabal. Giuntoli è alla ricerca di un difensore, ma occhio a qualche opportunità che si potrebbe presentare per qualche giocatore in altre zone di campo.e, quest’anno, potrebbe essere la volta giusta. Il giocatore milita in Serie B e potrebbe spingere per approdare in una squadra come la Juventus che disputa le Champions League, competizione mai giocata dall’esterno Italiano.Visti i problemi offensivi e la condizione non ottimale di Nico Gonzalez, la Juventus potrebbe seriamente pensare all’acquisto di un esterno. Berardi rappresenta un’occasione da cogliere, visto che il Sassuolo potrebbe abbassare le richieste economiche e agevolarne l’operazione. I siti scommesse hanno quotato questa possibile operazione in entrata della Juventus e ne troviamo la quota su. L’affare non è semplicissimo, ma potrebbe essere la volta giusta per vedere il ‘matrimonio’ Berardi-Juventus.

Il nostro parere su Berardi alla Juve

Berardi è stato sicuramente uno degli esterni più forti della nostra Serie A negli ultimi anni. La Juventus, in questo momento, deve riuscire a trovare una continuità di risultati e più concretezza in zona offensiva.e, soprattutto, potrebbe essere la definitiva consacrazione di un giocatore che ha già dimostrato tanto ma che non ha, forse, mai espresso il suo massimo potenziale. Dunque, nel mercato di gennaio capiremo se ci potranno essere le condizioni giuste affinchè l’affare si possa concludere. Noi pensiamo che potrebbe essere un acquisto intelligente per entrambe le parti.