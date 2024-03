Jorginho 'alla Pirlo' accende l'Italia, la Juve lo punta per l'estate: è lui quello che serve

Redazione CM

Jorginho accende l'Italia. Il 32enne centrocampista ex Napoli si è ripreso gli Azzurri: prima a novembre, nelle ultime due gare di qualificazioni europee con Macedonia del Nord e Ucraina, schierato titolare davanti alla difesa, poi ieri a Miami, quando con il suo ingresso ha cambiato la partita contro il Venezuela, fornendo a Retegui lo splendido assist del raddoppio azzurro, dopo una giocata alla Pirlo.



L'OFFERTA DELL'ARSENAL - L'Arsenal, dopo aver avviato ufficialmente i colloqui per il rinnovo contrattuale del vice-capitano classe 1991, il cui attuale accordo con la squadra londinese scadrà il prossimo 30 giugno, si è improvvisamente fermato: i Gunners hanno proposto un contratto di un anno all'ìtalo-brasiliano, fino al 30 giugno 2025, con l'opzione di prolungamento fino al 2026 inclusa nella trattativa, ma Jorginho sta valutando fortemente il rientro nel Belpaese.



L'ATTESA DELLA JUVE - La Juventus osserva la situazione con grande attenzione, in attesa del momento opportuno per presentare un'offerta importante ad un profilo già corteggiato, che da sempre intriga e che rappresenta il tipo di interprete che in questo momento sarebbe fondamentale nel centrocampo bianconero: i torinesi vogliono un metronomo e organizzatore di gioco, che manca proprio dai tempi del 21 ex Milan.