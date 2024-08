Juventus, Thiago Motta lascia Chiesa e Milik ancora a casa: niente Atletico, la situazione degli esuberi

Non cambiano i piani. Non cambia la storia. Finché restano queste le condizioni del rapporto, lacontinuano a essere due entità separate e senza possibilità di venirsi incontro. Non è mutato nulla nell'ultima settimana, non c'è stato un passo in nessun'altra direzione. Semplicemente, l'esterno ha preso più tempo per capire, valutare, realizzare le reali opzioni a disposizione. Strizzando l'occhio con un post social che non ha trovato alcuna sponda positiva.L'ultima prova arriva dalla lista dei giocatori in partenza per Göteborg, in Svezia, dove domani la Juventus affronterà l'in amichevole. Non c'è il numero. E non c'è nemmeno il numero, ossia Arek. Il polacco si è allenato con la squadra in settimana ma è in fase di recupero dal problema al ginocchio, dunque non è (solo) un discorso di mercato. Per tutti gli altri - da, daad- quanto raccontato a inizio ritiro vale allo stesso modo a una settimana dalla partenza del campionato. Discorso a parte per, che pure deve recuperare dal suo infortunio patito durante gli Europei.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni potrà cambiare effettivamente qualcosa, al momento, non ha intenzione di cambiare scenari e piani per quanto riguarda l'elenco dei giocatori in uscita. E sembra ormai averlo accettato: si può arrivare a fine mercato con ancora diversi casi aperti, facendo di tutto per chiuderli quanto prima, con ogni mezzo e la massima elasticità. Intanto, per Juve-Atletico, prove generali della Serie A, ci sono 15 giocatori della prima squadra,ufficialmente aggregati al gruppo, Sekulov e Mbangula come in ritiro.