Calciomercato

Lasvolge contro l'a Goteborg, in Svezia, le prove generali per l'esordio in Serie A, previsto tra 8 giorni allo Stadium, ospite il Como neopromosso. Debuttano lunedì 19 anche i Colchoneros di Simeone in Liga, contro il Villarreal da cui hanno appena preso Sorloth in attacco. Calcio d'inizio alle ore 15, formazioni che si avvicinano molto a quelle tipo che vedremo nel corso della stagione 2024/25.Thiago Motta schiera tutti i nuovi acquisti (tranne Adzic indisponibile):in porta,a sinistra in difesa,nel mezzo. In panchina inizialmente capitan Danilo, forse l'unica sorpresa rispetto alla probabile formazione.

: Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli, Douglas Luiz; Weah, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago Motta.: in attesa. All. Simeone.