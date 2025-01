Juventus sotto col Benfica, lo Stadium fischia: "Fuori i co***oni"

AFP via Getty Images

Laha chiuso il primo tempo dell'ultima gara della fase campionato in Champions League sotto di un gol contro il Benfica.verso la prestazione dei bianconeri allenati da Thiago Motta.per i padroni di casa, che pagano all'intervallo il gol di Bah e vedono all'orizzonte un accoppiamento più complicato ai playoff di Champions. Con una vittoria, Vlahovic e compagni potrebbero anche sperare negli ottavi, ma la prima frazione non sta andando per nulla in questa direzione.

La Juventus in campionato ha 16 punti di distacco rispetto al Napoli capolista, mentre alla fine del primo tempo della notte di Champions League occupa il 22esimo posto su 24 squadre che passano alla fase successiva. Una situazione che, evidentemente, non soddisfa il mondo bianconero.