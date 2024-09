Juventus, bentornata in Champions: Thiago Motta fa rivivere sensazioni antiche, un richiamo alla leggenda

Redazione Calciomercato

Dopo 685 giorni di assenza dalla Champions League, la squadra diIl gol che stappa la sfida al (modesto) Psv Eindhoven è una magia di Yildiz, un arcobaleno alla Del Piero che travolge la nostalgia e fa rivivere ai tifosi la magia dell’ex capitano, nonché ex padrone dell’iconica maglia numero 10.Dopo l’arcobaleno, appunto, del primo gol, torna il sereno sulla Juventus che in campionato era stata turbata dai pareggi deludenti con Roma ed Empoli.perché non tutte le partite vinte segnando tre gol sono uguali, ovviamente. E infatti i 3-0 iniziali con Como e Verona non reggono il paragone con questo 3-1.fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il raddoppio. Ed è la metafora della sua storia recente. Doveva essere in un altro posto (ha rifiutato l’Aston Villa: ricordate?) o al limite in panchina, a guardare lo strapagato Douglas Luiz cui invece ha tolto il posto da titolare. Bravo Thiago Motta a recuperarlo, neutralizzando la sventata cessione architettata da Giuntoli. Molto bene anche un altro acquisto,