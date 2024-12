Juventus-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ladellaoffre una sfida interessante tra ambizioni di classifica e aspetto emozionale:La prima da ex per Thiago Motta, che la scorsa stagione ha trascinato gli emiliani al quinto posto finale conquistando così la qualificazione alla Champions League. Un match affascinante e delicato nella lotta europea.I bianconeri, reduci dal pareggio beffa contro il Lecce, cercano una vittoria che manca dal derby vinto contro il Torino lo scorso 9 novembre: la Vecchia Signora è sesta in classifica con 26 punti.I rossoblù di Vincenzo Italiano invece hanno 21 punti e sono settimi a braccetto con il Milan e proprio contro i rossoneri dovranno recuperare la gara dello scorso 26 ottobre (nona giornata) rinviata per questioni climatiche. I felsinei arrivano dal 3-0 al Venezia nell'ultimo turno di campionato e hanno eliminato il Monza in Coppa Italia con un netto 4-0.

Tutte le informazioni su Juventus-Bologna:: Juventus-Bologna: sabato 7 dicembre 2024: 18.00: DAZN, DAZN 1: DAZN: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.. Motta.

: Skorupski; Holm, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Iling-Junior, Odgaard, Ndoye; Castro.. Italiano.- Thiago Motta ritrova Vlahovic e alle sue spalle si va verso il tridente Conceiçao-Koopmeiners-Yildiz. Tra i pali torna Di Gregorio, in difesa Danilo e Cambiaso sulle fasce. Diverse assenze nel Bologna, spicca quella di Orsolini: Iling-Junior giocherà con Odgaard e Ndoye a supporto di Castro.- La partita Juventus-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app su una smart tv compatibile o su console PlayStation o Xbox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN', la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.- Juventus-Bologna in diretta streaming bisognerà scaricare l'app di DAZN su pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.- La telecronaca di Juventus-Bologna è affidata a Riccardo Mancini e Valon Behrami.