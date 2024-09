Juventus, boom di abbonamenti e pacchetti Champions. +10%, i tifosi credono in Giuntoli-Thiago Motta

+10% E VOGLIA DI CHAMPIONS - Come riportato da Tuttosport, a sottoscrivere le tessere per la stagione 2024/25 sono stati 19.200 tifosi. Rispetto alla stagione 2023/24 in cui gli abbonamenti furoni poco più di 17.000, il saldo è positivo con un +10% in relazione alla disponibilità massima concessa in prelazione data la campienza massima dell'impianto che è di soli 41.147 posti. Una crescita registrata anche per i "mini pack" proposti per assistere alle gare casalinghe della prossima Champions League. Oltre a coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento "full" che garantisce l'ingresso a tutte le gare, sono stati sottoscritti anche 8000 "Games Pack" per le gare del massimo torneo.