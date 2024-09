Redazione Calciomercato

Serie A, la classifica degli abbonamenti: dominano Inter e Milan, staccata la Juventus. Quante sorprese nella top 10

22 minuti fa



Le vacanze sono alle spalle, le città tornano a riempirsi, così come gli stadi per il ritorno della Serie A. Il nostro campionato si conferma tra quelli con la più alta affluenza tra le leghe europee. Certo, i pienoni di Inghilterra e Germania sono lontani ma le squadre italiane possono contare su un grande seguito soprattutto negli ultimi anni, in quelle edizioni della competizione che hanno seguito lo stop nel 2020 per il Covid.



LA CLASSIFICA - Gli italiani sono tornati a vedere le partite dagli stadi e le seguono con una frequenza sempre più assidua come dimostrano i dati sugli abbonamenti. Dai numeri che riporta Calcio e Finanza, sono due le società a svettare in questa particolare classifica: Inter e Milan che però beneficiano del fatto di giocare le proprie gare casalinghe a San Siro, la cui capienza consente di staccare più tessere rispetto a stadi minori. Ottimi numeri anche per le due romane e per il Genoa che ha stabilito in quest’estate il record nella storia del club. Staccata la Juventus che “paga” la relativa capienza dell’Allianz Stadium. Opportuno sottolineare come per alcune società (Verona, Torino e Monza) la campagna abbonamenti è ancora aperta.