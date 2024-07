Juventus, Bremer: "Felice di piacere a certi club, parlerò con gli agenti dopo la Copa America". Ecco cosa può succedere

, impegnato con il Brasile in Copa America, parla del suo presente, anche legato al, e del suo futuro in un'intervista rilasciata ad As."Sono molto concentrato sulla Copa América e lascio la questione nelle mani dei miei rappresentanti. Certo, ho letto alcune cose e".Poisulla panchina della Juventus: "Sarà ben accolto da tutto lo spogliatoio. È un professionista che ha fatto un ottimo lavoro e. Per quanto mi riguarda, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il più presto possibile".

Infine,: "Sono maturato molto. Quando ho firmato per la Juventus avevo già una buona conoscenza del campionato e anche del Paese. A poco a poco stiamo aiutando la Juventus a tornare protagonista e a lottare per grandi obiettivi.per tutti noi, giocatori e tifosi".Bremer ha giocato una stagione 2023-24 su altissimi livelli e questo ha risvegliato l’interesse di diversi top club: uno su tutti, ilche nel corso della stagione più volte lo ha seguito da vicino. Sul tema mercato, poi, come ricorda ilBianconero.com,presente nel suo accordo con la Juventus.

, che consente al difensore brasiliano di trasferirsi se un club dovesse offrire tale cifra. Tuttavia,. In questa finestra estiva di calciomercato, al momento, non sono arrivati segnali circa un’eventuale separazione. Anzi, la sensazione che il matrimonio possa proseguire all’insegna dell’armonia, almeno fino all'anno prossimo.