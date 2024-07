Juventus, come cambia il futuro di Szczesny con l'arrivo di Di Gregorio: dall'Al-Nassr all'idea Monza

Getty Images

L'arrivo di Di Gregorio dal Monza spinge. Nei giorni scorsi il portiere è stato chiaro spiegando il suo futuro: "Io rispetto i contratti, ma questa società mi ha dato tanto e se ha bisogno del mio aiuto sono a disposizione". Il polacco ha fatto capire che se il club gli chiedesse di fare le valigie lui andrebbe via senza problemi. L'idea della Juve infatti è quella di inserire Di Gregorio al posto di Szczesny, che ha ancora un anno di contratto e per il quale i bianconeri chiedono un indennizzo di circa 5 milioni di euro.

- Qualche settimana fa per Szczesny, il club dove gioca Cristiano Ronaldo: sul tavolo un contratto biennale da 40 milioni di euro ma la Saudi Pro League non è la priorità di Szczesny; il polacco vuole valutare anche altre proposte, per poi fare una scelta finale., Galliani ha detto di non avere fretta ("il condor prtei il 29/30 agosto..." ha spiegato riferendosi al suo soprannome), ma l'operazione è piuttosto complicato: Szczesny dovrebbe fare un importante sacrificio economico per andare in biancorosso, o la Juve dovrebbe contribuire all'ingaggio in caso di prestito; inoltre c'è sempre l'indennizzo da pagare alla Juventus.

- Al momento non ci sono altre piste per Szczesny, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 così come Mattia Perin, per anni vice del polacco. Con l'ex Genoa c'è stato qualche contatto preliminare per parlare di un possibile rinnovo, ma. E Di Gregorio? Si giocherà il posto col polacco, con la possibilità di fare subito il titolare o un anno da secondo per poi prendere il suo posto tra i pali della Juve, proprio come era successo a Wojciech con Buffon.