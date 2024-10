Juventus, Bremer: "Il responso peggiore, ma tornerò più forte"

Getty Images

, difensore della, affida a Instagram le sue parole per commentare il grave infortunio occorsogli mercoledì sera a Lipsia, e per esprimere le sue emozioni e i sui pensieri in questo momento difficile: "in questo momento così difficile, purtroppo, sarà un’opportunità per crescere, migliorare e. Ora mi aspetta un lungo recupero ma non mancherà il mio sostegno alla squadra e ai miei compagni. Grazie a tutti per il supporto, Forza Juventus. Sempre insieme a voi"

IL COMUNICATO - Di seguito il comunicato della Juventus sulle condizioni di Bremer e Nico Gonzalez, anche lui infortunatosi alla Red Bull Arena: "Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez si sono sottoposti a testi diagnostici presso il JMedical. Questi hanno rivelato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il difensore e una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra per l'esterno. Bremer si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico".