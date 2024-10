GETTY

Juventus-Cagliari, Douglas Luiz ancora out: Marocchi spiega il motivo

52 minuti fa



Neanche in Juventus-Cagliari è scattata l'ora di Douglas Luiz. Il brasiliano non è stato incluso, ancora una volta, da Thiago Motta nell'undici iniziale dei bianconeri. In mezzo al campo hanno iniziato il match Thuram e Locatelli, la scelta è stata commentata da un ex del ruolo, Giancarlo Marocchi. Queste le parole dell'opinionista di Sky.



NO DOUGLAS LUIZ - "Proprio per caratteristiche tecniche, lui porta un po' troppo palla. Thiago vuole che si giochi a due-tre tocchi al massimo, muovere palla e cambiare posizioni. A me stupiva l'assenza di Thuram finora, secondo me è molto forte. Però Locatelli si è preso quella maglia da titolare, poi gli è stata anche sfilata nelle ultime due partite. Con Motta occhio a parlare di titolari, è un attimo che si finisce in panchina. Lui ama stupire, lui è questo: si è fatto seguire immediatamente, in questo è stato bravissimo .Se lui continua a fare il Thiago, ce ne sono 6-7 che giocano sempre. Gli altri poi si vedrà".