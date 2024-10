Juventus-Cagliari, le pagelle di CM: Douglas Luiz dà ragione a Thiago Motta, Kalulu da 7. Vlahovic, che errore

GETTY

Sul rigore intuisce, ma non è Superman. Peccato: l'imbattibilità in campionato era ancora a un passo.Stavolta niente Kvara o Simmons, però pulizia negli interventi e (soprattutto) neanche mezza intenzione di strafare. Non sente la pressione, affatto.Dal 70'- Una buona sgroppata, poi sbaglia la scelta.Problema alla caviglia che ritorna, poi la disattenzione e la fatica mostrata soprattutto nella ripresa. Stoico, ma inizia a perdere i pezzi.Piccoli sfugge a inizio ripresa e lui non solo recupera, ma va pure a chiudere sul tiro in porta. Immagine del match: totale.

Meno dentro al campo e meno presente in fase offensiva. Poi però ci sono le castagne sul fuoco e lui le toglie.Il giallo potrebbe fermarlo, ma è come la regola del calabrone che non sa di non poter volare: lui va forte comunque.Dal 62'Primo controllo: perfetto. Imbucata: sbagliata. Ciclicamente, ormai, le sue prestazioni sono così. Poco dopo, il secondo rigore concesso in tre giorni. Stralunato.Primo tempo a buon ritmo, poi si perde in un po' di errorucci. La Juve nella ripresa fatica a tenere palla in mezzo: la sua prestazione spiega un po' di perché.

Dal 62'Due recuperi importanti, che danno pure buone vibes. Quasi lipsiane.Va, eccome se va. Va forte tra le linee, va forte dentro, inventa e lo fa senza alcun tipo di apprensione. Nel finale va pure troppo a terra: l'arbitro gli dà il secondo giallo. Un guaio, per Thiago.Il dolore al costato diventa un alibi, ma pure l'inizio della partita è stato particolarmente doloroso: che fatica, sotto porta.Dal 46'Buon ingresso, vibrante. Prova a giochicchiare tra le linee, poi l'imbucata perfetta per Vlahovic è da bigliettino da visita.

Scialbo. Senza una posizione precisa. Solo sacrificio, neanche mezzo guizzo.Il rigore, e un po' di giocate. Sta bene, mentalmente e fisicamente. Ed è tutto bello finché fallisce il matchpoint: era facilissimo, è pesantissimo.Altro che settimana perfetta. La Juve non chiude la partita e il Cagliari ha il merito di restarci dentro, sfruttando l'episodio. Quante volte è andata così, l'anno scorso? Si sentirà un po' tradito.Due interventi al top, e in mezzo una litigata con Koopmeiners. Sul rigore è 50-50: intuisce, non c'arriva.

Meglio di altri, ma non esattamente una prestazione indimenticabile. Tutt'altro.Si prende Vlahovic e prova a contenerlo il più possibile. Spesso ci riesce.Fallo di mano, senza guardare il pallone: chiamasi sfortuna. Ci finisce sotto.Non ricordiamo sgroppate o cattive intenzioni. Può fare di più, e nel finale sfiora il colpaccio.Osservato speciale - è anche sui taccuini della Juve -, ma non incide. Non con continuità.Dal 77'Prova a fare il più possibile.Più gamba, meno sostanza. In mezzo il Cagliari soffre esattamente quanto previsto.

Dal 65'- Glaciale, dagli undici metri.Se c'è qualcuno che può inventare, insieme a Viola, è proprio Zortea. Si ferma alle intenzioni.Dal 76'- Prova a dare verve, a tratti ci riesce.Piedino caldo, ma non bollente. Il tempo è quello che è, prova a fare il massimo possibile.Dal 57'Buon ingresso, altroché. Nicola lo mette per una disperata ricerca di creatività.Se ne sta schiacciato lì, forse troppo. E a sinistra il Cagliari non punge praticamente mai.

Dal 57'Meglio di Augello, poco ma sicuro. Almeno nelle intenzioni.Altro grande assente dell'undici di Nicola. Ha una sola, importante occasione: Kalulu gli passa addosso.Ha fatto la partita che doveva fare, sperando (e riuscendo) fino alla fine di restarci dentro. Non è dallo Stadium che si giudica una salvezza, ma è una bella soddisfazione.