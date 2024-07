Juventus: Calafiori rimpianto, ma la difesa non è un'urgenza come esterni e centrocampo. Chi parte e chi arriva

Getty Images

Ile poi le. Sono questi. Dopo l'epopea targata Pirlo-Pogba-Vidal-Marchisio, e poi Pjanic-Khedira-Matuidi, il settore mediano dei bianconeri ha subito nel corso degli anni uno svilimento che è stato fra le principali cause degli ormai quattro anni senza scudetti. E quindi, con una sinergia di idee e programmi fra Giuntoli e Thiago Motta: prima, poie ora

Nel frattempo la Juventus sta cambiando, passando da, e, per la difesa, ha dovuto, un po' per questioni ambientali (dopo Motta, Bologna non poteva sopportare un altro passaggio illustre alla Juve) e soprattutto per questioni di soldi. Come auspicato da Fenucci, Di Vaio e Sartori,, portando la base d'asta a, una cifra di fronte alla quale la Juventus, a meno di clamorose sorprese, si deve arrendere. Solo il tempo e il campo, nei prossimi anni, diranno se sarà

che comunque è stata la seconda migliore in Italia nell'ultimo campionato,bianconera,. Detto che la situazione dei 'terzini' è quella più preoccupante, e qui trovate un punto , oggi